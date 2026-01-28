Durante la settimana della Haute Couture a Parigi, lo street style si fa notare più che mai. Tra marciapiedi bagnati e ingressi blindati, fashionisti e appassionati di moda si lanciano in look audaci e diversi, cercando di interpretare l’eleganza dell’Alta Moda senza perdere di vista la praticità. Le strade della città diventano il palcoscenico del meglio e del peggio, con outfit che sorprendono e altri che lasciano perplessi. La moda, fuori dagli atelier, si mostra in tutta la sua naturalezza e vivacità.

D urante la settimana della Haute Couture parigina, la moda non si ferma alle passerelle. Fuori dagli atelier, tra marciapiedi bagnati e ingressi blindati, lo Street Style diventa un esercizio di stile: interpretare l’Alta Moda senza soccomberne. Insider, giornalisti e influencer provano a sfidare con una Couture che nella PE26 sarà più preziosa, sognante e radicale che mai. Non sempre, però, vi riescono. Look street style d’autunno: 5 outfit da copiare dalla NYFW X In o Out è un gioco di dettagli: non ogni look funziona. Vestirsi per assistere alle sfilate degli abiti più belli del mondo è una sfida reale, amplificata quest’anno anche dal maltempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In o Out: il meglio (e il peggio) dello Street Style à la Parisienne alle sfilate Haute Couture

Approfondimenti su Haute Couture Parisienne

Lauren Sánchez Bezos si presenta alle sfilate di Parigi indossando un classico tailleur, con giacca sfiancata e gonna al ginocchio.

Le sfilate Haute Couture di Parigi per la primavera-estate 2026 sono iniziate, attirando l’attenzione di pubblico e stampa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Haute Couture Parisienne

Argomenti discussi: Legami Maschera Gel per Occhi - Chill Out Vendita | Neonati; Lactalis punta sul fuori casa con la nuova Business Unit Out of Home; INSIDE OUT…of me 2; Intervista a Gianluca Buttolo per Out: il tennis fatto a strisce.

In o Out? Il meglio e il peggio dallo Street Style della New York Fashion Week PE 2025Il count down ha raggiunto lo zero: la New York Fashion Week è ufficialmente iniziata. Sulle passerelle sfilano le collezioni Primavera Estate 2025, ricche di tendenze e nuove proposte. Ma se si è ... iodonna.it

Chiariamolo una volta per tutte: Il calzino bianco di spugna è 'in' o 'out'?Questo dibattito accende la moda da anni, la verità è che dipende da come lo si indossa. Spoiler anche con loafers/sandali/sabot è cool! Il calzino bianco di spugna, un accessorio così semplice e ... esquire.com

Cose da comprare con il FUORI TUTTO Cerimonia, street style, aperitivo con le amiche o pranzo con il boyfriend: ho selezionato i look giusti da non lasciarsi scappare Tutti i capi sono in FUORI TUTTO per tempo limitato Quando finiscono… finiscono da - facebook.com facebook