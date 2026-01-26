Sfilate Haute Couture di Parigi | Teyana Taylor si auto incorona regina dello show e tutte le altre star in front row

Le sfilate Haute Couture di Parigi per la primavera-estate 2026 sono iniziate, attirando l’attenzione di pubblico e stampa. Oltre alle creazioni dei principali stilisti, molte celebrità partecipano all’evento, contribuendo a creare un’atmosfera di grande interesse. Tra le protagoniste, Teyana Taylor si è distinta, attirando l’attenzione come protagonista dello show. L’appuntamento con le nuove collezioni rappresenta un momento importante nel calendario della moda internazionale.

La settimana dedicata alle collezioni Haute Couture della Primavera-estate 2026 è appena cominciata. Insieme alle creazioni dei grandi stilisti, sotto i riflettori anche tantissime star. Da Teyana Taylor alla signora Bezos, da Demi Moore a Chiara Ferragni, da Vincet Cassel a Sophie Marceau ecco i primi arrivi +++dropcap La settimana delle sfilate Haute Couture di Parigi ha preso ufficialmente il via. Nella Ville Lumière, in queste ore, c'è un gran fermento, scatenato dalla curiosità di scoprire le collezioni della Primavera-estate 2026, ma anche di vedere chi sbarcherà tra le prime file dei défilé.

