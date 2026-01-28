È stata inaugurata ieri al Parco della Pace la mostra

La paura della guerra e la speranza di pace. Riflessioni che il Carnevale ha saputo trattare alternando sberleffo e denuncia, poesia e sarcasmo e che fanno parte della mostra inaugurata ieri (e aperta fino al 15 marzo) al Parco della Pace in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio. Esposta una selezione di bozzetti realizzati tra gli anni Sessanta e il primo decennio del Duemila. Il primo tentativo di raccontare la guerra risale al 1921, quando Curzio Caprili con I pescicani al traguardo del fisco denunciò chi trae profitto dall’economia bellica. Poi, per decenni, un lungo silenzio: prima la censura fascista, poi la volontà collettiva di lasciarsi alle spalle le ferite del conflitto mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In mostra "Colori ribelli". I maestri del Carnevale e le allegorie sulla guerra

Approfondimenti su Carnevale Pace

Nel cuore del Carnevale di Viareggio, il Duomo ospita una Natività innovativa realizzata dai maestri della cartapesta di Lucca.

La mostra ‘Occhi sulla storia’ esplora il ruolo sociale del giornale durante la Prima Guerra mondiale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Carnevale Pace

Argomenti discussi: In mostra Colori ribelli. I maestri del Carnevale e le allegorie sulla guerra; Colori ribelli, in mostra a Sant'Anna le allegorie contro la guerra degli artisti del Carnevale di Viareggio; Colori Ribelli: la mostra contro la guerra a Sant’Anna; Sant’Anna di Stazzema apre la mostra Colori ribelli.

ALPHONSE MUCHA LA DAME AUX CAMELIAS 1896 Litografia a colori Colori. Mostra ,palazzo Bonaparte, Roma. - facebook.com facebook

"Dipingere la terra a colori: una grande mostra di dipinti contadini nel 2025" è in mostra al #Museo nazionale della Cina. x.com