Presepe del Carnevale di Viareggio Nel Duomo la Natività innovativa firmata dai maestri della cartapesta

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore del Carnevale di Viareggio, il Duomo ospita una Natività innovativa realizzata dai maestri della cartapesta di Lucca. Un’opera che unisce tradizione e creatività, trasformando la sacra rappresentazione in un messaggio universale di speranza e cultura. La magia di questa arte, capace di parlare a tutti, rende il presepe un simbolo di condivisione e riflessione, celebrando il valore condiviso della creatività italiana.

© Lanazione.it - Presepe del Carnevale di Viareggio. Nel Duomo la Natività innovativa firmata dai maestri della cartapesta

Lucca, 19 dicembre 2025 – Il linguaggio del Carnevale di Viareggio è universale. Attraverso l’arte della cartapesta, da sempre capace di parlare a tutti, il Carnevale interpreta valori, visioni e messaggi culturali e sociali profondi. Un linguaggio che, con naturalezza e rispetto, sa farsi anche interprete della sacralità della Natività. Nasce con questo spirito il progetto fortemente voluto da monsignor Paolo Giulietti, e dalla Fondazione Carnevale di Viareggio: un presepe innovativo e inedito che trova accoglienza nel Duomo di San Martino, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

