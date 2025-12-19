Presepe del Carnevale di Viareggio Nel Duomo la Natività innovativa firmata dai maestri della cartapesta

Nel cuore del Carnevale di Viareggio, il Duomo ospita una Natività innovativa realizzata dai maestri della cartapesta di Lucca. Un’opera che unisce tradizione e creatività, trasformando la sacra rappresentazione in un messaggio universale di speranza e cultura. La magia di questa arte, capace di parlare a tutti, rende il presepe un simbolo di condivisione e riflessione, celebrando il valore condiviso della creatività italiana.

© Lanazione.it - Presepe del Carnevale di Viareggio. Nel Duomo la Natività innovativa firmata dai maestri della cartapesta Lucca, 19 dicembre 2025 – Il linguaggio del Carnevale di Viareggio è universale. Attraverso l’arte della cartapesta, da sempre capace di parlare a tutti, il Carnevale interpreta valori, visioni e messaggi culturali e sociali profondi. Un linguaggio che, con naturalezza e rispetto, sa farsi anche interprete della sacralità della Natività. Nasce con questo spirito il progetto fortemente voluto da monsignor Paolo Giulietti, e dalla Fondazione Carnevale di Viareggio: un presepe innovativo e inedito che trova accoglienza nel Duomo di San Martino, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Natale a Putignano, il programma natalizio della città del Carnevale e della Cartapesta Leggi anche: Un museo per il carnevale. Ecco la ’Casa di Cartapesta’ Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Presepe del Carnevale di Viareggio. Nel Duomo la Natività innovativa firmata dai maestri della cartapesta; Un presepe “in maschera” nel Duomo di Lucca: il Carnevale di Viareggio interpreta la Natività; “Insieme sotto lo stesso cielo”: una Natività innovativa nel Duomo di Lucca creata dal Carnevale di Viareggio; Al Teatro Comunale arriva “Rudolph, operazione Natale”. Un appuntamento speciale dedicato a bimbi e famiglie. Presepe del Carnevale di Viareggio. Nel Duomo la Natività innovativa firmata dai maestri della cartapesta - L’inaugurazione è domani alle 18 in San Martino con l’arcivescovo Giulietti che l’ha fortemente voluta. msn.com

Natale: Lucca, il carnevale di Viareggio interpreta il presepe. Il 20 dicembre l’inaugurazione nel duomo - Attraverso l’arte della cartapesta, da sempre capace di parlare a tutti, il Carnevale interpreta valori, visioni e messaggi culturali e sociali ... agensir.it

Lucca, una Natività innovativa nel Duomo di San Martino - Attraverso l’arte della cartapesta, da sempre capace di parlare a tutti, il Carnevale interpreta valori, visioni e messaggi culturali e sociali p ... toscanaoggi.it

Un presepe “in maschera” nel Duomo di Lucca: il Carnevale di Viareggio interpreta la Natività - facebook.com facebook

Carnevale Ivrea, i Valletti dedicano la Bicchierata di Natale a Geffry Vogliano x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.