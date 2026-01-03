La mostra ’Occhi sulla storia’ Scoppia la Grande Guerra | il ruolo sociale del giornale

La mostra ‘Occhi sulla storia’ esplora il ruolo sociale del giornale durante la Prima Guerra mondiale. Attraverso documenti e immagini d’epoca, si analizza come i quotidiani abbiano raccontato e influenzato l’opinione pubblica in un momento cruciale della storia europea, a partire dalla comunicazione dell’inizio del conflitto, come annunciato dal Resto del Carlino nel 1914. Un percorso che evidenzia l’importanza della stampa nel contesto storico e sociale di quegli anni.

"La conflagrazione europea è scoppiata". Con questo titolo Il Resto del Carlino di lunedì 3 agosto 1914 annunciò l’inizio della Prima Guerra mondiale. L’Italia per il momento aveva mantenuto una posizione di neutralità, ma rimaneva aperto il dilemma se schierarsi con Vienna e Berlino o con Parigi, Londra e Mosca. Il ministro degli Esteri del Governo presieduto da Antonio Salandra era Sidney Sonnino e condusse un’intensa attività diplomatica anche per capire da quale alleanza avrebbero potuto sortire le migliori prospettive per recuperare le terre irredente (Trento e Trieste). Il Carlino, da giornale di orientamento conservatore, scrisse che trattare con Vienna, considerata nemica secolare, era "tempo perso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

