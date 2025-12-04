Il bagno delle donne la commedia di Orazio Bottiglieri con Mary Cipolla e Tiziana Martilotti

Palermotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Debutta, a Palermo, la nuova commedia scritta e diretta da Orazio Bottiglieri che vede come protagonisti Mary Cipolla, Tiziana Martilotti e lo stesso Bottiglieri, dal titolo "Il bagno delle donne".Appuntamento sabato 6 dicembre, alle 21.15, e domenica 7 dicembre, alle 18, al Re Mida – Casa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

