Il bagno delle donne la commedia di Orazio Bottiglieri con Mary Cipolla e Tiziana Martilotti
Debutta, a Palermo, la nuova commedia scritta e diretta da Orazio Bottiglieri che vede come protagonisti Mary Cipolla, Tiziana Martilotti e lo stesso Bottiglieri, dal titolo "Il bagno delle donne".Appuntamento sabato 6 dicembre, alle 21.15, e domenica 7 dicembre, alle 18, al Re Mida – Casa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Bagno di folla per il Papa in Libano. «Costruire con tenacia la pace» Migliaia di persone lungo le strade per la prima giornata di Leone XIV nel Paese ferito dalla guerra. Giovani e donne protagonisti della riconciliazione. Sui migranti: nessuno deve essere cos - facebook.com Vai su Facebook
Piazza una telecamera nel bagno delle donne e spia le colleghe di lavoro: denunciato 41enne anconetano - Aveva installato una microcamera nascosta sotto il lavandino del bagno femminile dell’azienda in cui lavorava, con l’obiettivo di spiare le colleghe. Da fanpage.it