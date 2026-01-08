Smeme lo spettacolo comico al Colosseum di Palermo

Da palermotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Debutta, al Cineteatro Colosseum di Palermo, "S..meme", la commedia comico brillante della compagnia romana di Marina Vitolo.Due donne, due attrici, due rivali si ritrovano sole all’interno di un teatro in disuso. Entrambe hanno avuto la stessa idea, farsi ritrovare da un noto programma. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

