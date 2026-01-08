Smeme lo spettacolo comico al Colosseum di Palermo
Debutta, al Cineteatro Colosseum di Palermo, "S..meme", la commedia comico brillante della compagnia romana di Marina Vitolo.Due donne, due attrici, due rivali si ritrovano sole all’interno di un teatro in disuso. Entrambe hanno avuto la stessa idea, farsi ritrovare da un noto programma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Al cineteatro Colosseum si accoglie il nuovo anno on lo spettacolo "Cabaret show"
Leggi anche: Perle ai porci, lo spettacolo al Piccolo Teatro Comico
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
DE ANIMA MOVEMENT x VIOFF Venerdì 16 gennaio, alle 17.30 e alle 18.30 Golden House, Palazzo delle Poste I De Anima Movement, collettivo di artisti e ballerini, porteranno in scena un pezzo del loro nuovo spettacolo MEME. Attraverso la - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.