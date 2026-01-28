Alexander McQueen in rosso i sindacati | In esubero un terzo dei lavoratori

I sindacati avvisano: un terzo dei lavoratori di Alexander McQueen rischia di perdere il posto. Il marchio di moda, di proprietà del gruppo Kering, sta preparando un piano di ristrutturazione che prevede esuberi significativi. Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno confermato che l’azienda ha deciso di tagliare circa un terzo della forza lavoro per arrivare a un bilancio in pareggio. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti e le rappresentanze sindacali, che chiedono chiarimenti e

Le sigle hanno avuto un incontro con la direzione aziendale del brand e il 5 febbraio vedranno l'amministratore delegato del gruppo Kering, Luca De Meo È tempo di esuberi per il noto marchio di moda Alexander McQueen, di proprietà del gruppo Kering. I sindacati del settore (Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil) hanno comunicato che l'azienda, per arrivare al pareggio di bilancio, ha previsto "esuberi pari a un terzo della forza lavoro complessiva e la riorganizzazione dei processi produttivi". Le sigle insieme alle Rsu aziendali di Scandicci, Novara e Parabiago hanno incontrato il 26 gennaio la direzione di Alexander McQueen.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Alexander McQueen Ecco il progetto ‘Movi’: "Ricollocamento tutelato per i lavoratori in esubero" Micron Agrate, nessuna ricollocazione per i lavoratori in esubero: annunciato lo sciopero I lavoratori in esubero alla Micron di Agrate non avranno nessuna ricollocazione. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Alexander McQueen Argomenti discussi: Chi è Nafisa Tosh, la sarta che dà forma al tappeto rosso; La doppia vita dei reali: Kate accoglie le campionesse del mondo, William si sporca le mani in fattoria | blue News; Jaden Smith svela il suo universo dadaista afroamericano da Christian Louboutin a Parigi; Kate Middleton dopo la malattia: il significato nascosto dei gioielli della Principessa del Galles. Alexander McQueen in rosso, i sindacati: In esubero un terzo dei lavoratoriLe sigle hanno avuto un incontro con la direzione aziendale del brand e il 5 febbraio vedranno l'amministratore delegato del gruppo Kering, Luca De Meo ... today.it Il look anticonvenzionale di Kate Middleton per l’incontro con la squadra di rugbyPer l’incontro con la squadra femminile di rugby, Kate Middleton ha confermato ancora una volta il proprio ruolo di riferimento nello stile istituzionale moderno ... amica.it Margot Robbie in Alexander McQueen per la promozione di "Cime Tempestose". : @brycescarlett - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.