Dopo mezzo secolo, Suor Gabriella ha deciso di tornare in classe. Non si tratta di un incontro tra vecchi amici, ma di un viaggio nel passato che ha sorpreso tutti. In poche ore, tra ricordi e emozioni, è riuscita a far rivivere momenti che sembravano ormai sepolti nel tempo.

di Gaia Papi Non una semplice rimpatriata, ma un viaggio improvviso nella memoria capace di annullare mezzo secolo in pochi istanti. Venerdì scorso la scuola primaria delle Suore Stigmatine ha vissuto un pomeriggio fuori dall’ordinario: gli ex alunni che frequentarono l’istituto tra il 1971 e il 1976 sono tornati tra quegli stessi banchi per rendere omaggio alla loro maestra, Suor Gabriella Pascucci. Un incontro carico di emozione, inserito nel programma dell’ Open Day della scuola in Piazza Sant’Agostino e reso possibile dalla disponibilità della responsabile Stefania Brezzi. L’idea è nata da tre ex compagni, Paola Bruni, Maria Grazia Beni ed io, Lucio Misuri, che hanno deciso di provare a ricomporre la classe di quinta elementare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In classe con Suor Gabriella dopo 50 anni

Approfondimenti su Suor Gabriella 50 anni

Oggi a Casa Thevenin si svolgono diversi eventi incentrati sulla cultura.

Il 28 gennaio ad Arezzo sarà presentato il libro di Italo Farnetani dedicato a Gabriella Thevenin, fondatrice di una città cristiana.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Suor Gabriella 50 anni

Argomenti discussi: In classe con Suor Gabriella dopo 50 anni; Dopo 50 anni in classe per la sorpresa alla maestra; Sorpresa degli ex alunni alla maestra dopo 50 anni; Giornata della memoria: prestigiosa partecipazione a Roma per Ariano.

In classe con Suor Gabriella dopo 50 anniUn tuffo nella memoria tra i banchi di scuola. Pane, zucchero e ricordi: la classe del 1976 si ritrova alle Suore Stigmatine di Arezzo ... lanazione.it

Dopo 50 anni in classe per la sorpresa alla maestraAREZZO: Gli ex alunni si sono organizzati e dopo mezzo secolo sono tornati sui banchi delle elementari con tanto di grembiulino e fiocco. Gioia e commozione ... toscanamedianews.it

AREZZO. DOPO 50ANNI TORNANO IN CLASSE E SORPRENDONO LA LORO MAESTRA SUOR GABRIELLA PASCUCCI Non una semplice rimpatriata, ma un gesto carico di memoria, riconoscenza ed emozione. Cinquant’anni dopo aver lasciato i banchi d - facebook.com facebook