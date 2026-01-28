In arrivo oltre mezzo milione per la ricostruzione Curcio | Siamo nella direzione giusta

Questa mattina il governo ha annunciato un nuovo stanziamento di oltre 500 milioni di euro per la ricostruzione. Di questi, 175 milioni serviranno a riqualificare le opere già definite in precedenza, mentre altri 400 milioni arrivano da fondi privati trasferiti al pubblico. Il ministro Curcio ha commentato che si sta andando nella direzione giusta e che i fondi saranno presto messi a disposizione per far partire i lavori.

Ci sono 175 milioni di euro per rimodulare opere già individuate da ordinanze precedenti e ulteriori 400 milioni transitati dalla parte privata alla parte pubblica. Sono alcune delle novità emerse oggi durante la commissione Territorio e Ambiente presieduta da Paolo Burani, servita a fare il punto sulla ricostruzione post alluvione alla presenza del commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio. “La Regione ha rafforzato in modo significativo il proprio impegno per la messa in sicurezza del territorio, per dare risposte concrete alle comunità duramente colpite dagli eventi alluvionali. Il compito di questa Commissione è quello di fare il punto, chiaro e aggiornato, sullo stato della ricostruzione, sui risultati raggiungi e sulle criticità che restano aperte”.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il ministro Tajani commenta positivamente l'evoluzione della manovra economica, sottolineando che il governo procede nella giusta direzione.

Il vice presidente di Confindustria, Orsini, esprime un parere positivo sulla recente manovra economica, sottolineando come essa rappresenti un passo nella giusta direzione.

