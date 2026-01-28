Impianto Edison a Favazzina lanciata una petizione popolare per fermare il progetto

Da reggiotoday.it 28 gen 2026

Un gruppo di cittadini e il gruppo consiliare Scilla Mediterranea hanno lanciato una petizione per fermare l’impianto idroelettrico dell’Edison a Favazzina. La protesta cresce da settimane, con associazioni e residenti che chiedono di bloccare il progetto, ritenuto dannoso per il territorio. La questione si fa sempre più calda e mette in moto una serie di iniziative locali per difendere l’ambiente.

L'iniziativa del comitato per la difesa della Costa Viola è rilanciata e sostenuta da Scilla Mediterranea attraverso la capogruppo Carmen Santagati La raccolta di firme spiega che “il territorio di Scilla sta rischiando grosso”. Si legge nella pagina della petizione: “A Favazzina e Melia, nel Comune di Scilla, Edison spa ha proposto un grande impianto di accumulo idroelettrico con acqua di mare: un’opera industriale enorme, sperimentale, con oltre 7 anni di cantieri e impatti seri su ambiente, paesaggio e comunità”. “L’energia prodotta non è per chi vive qui e non sono previsti benefici diretti per il territorio.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Favazzina Impianto

Ultime notizie su Favazzina Impianto

