Impianto Edison a Favazzina i dubbi della capitaneria di porto reggina

L’impianto Edison a Favazzina sta incontrando alcune criticità, in particolare riguardo alle autorizzazioni della capitaneria di porto di Reggio Calabria. La realizzazione del grande impianto idroelettrico a pompaggio marino solleva dubbi e questioni che necessitano di approfondimenti e confronti con le autorità competenti. La questione rimane sotto osservazione, mentre si cercano soluzioni per garantire rispetto delle normative e sostenibilità ambientale.

