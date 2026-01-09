Impianto Edison a Favazzina i dubbi della capitaneria di porto reggina
L’impianto Edison a Favazzina sta incontrando alcune criticità, in particolare riguardo alle autorizzazioni della capitaneria di porto di Reggio Calabria. La realizzazione del grande impianto idroelettrico a pompaggio marino solleva dubbi e questioni che necessitano di approfondimenti e confronti con le autorità competenti. La questione rimane sotto osservazione, mentre si cercano soluzioni per garantire rispetto delle normative e sostenibilità ambientale.
Non è in discesa la strada di Edison per la realizzazione del megaimpianto idroelettrico a pompaggio marino a Favazzina. Il progetto, contro cui si stanno opponendo le comunità della Costa Viola e che suscita perplessità anche nelle istituzioni locali, si trova nella fase della valutazione di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Impianto Edison a Favazzina, si allarga il fronte critico: presto un tavolo tecnico misto
