Atti sessuali sulla figlia di 9 anni | papà condannato a sette anni di carcere a Siena
Un uomo della provincia di Siena è stato condannato a sette anni di reclusione per aver commesso atti sessuali sulla propria figlia di 9 anni. La vicenda ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale, evidenziando l'importanza di tutelare i minori e combattere la violenza familiare.
Un uomo della provincia di Siena è stato condannato a sette anni di carcere per violenza sessuale ai danni della figlia di 9 anni. La mamma della piccola si è costituita parte civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Prete accusato di atti sessuali, il legale: “Estraneo alle accuse: si è comportato in modo paterno”
L'accusa choc: atti sessuali sulla nipotina di 4 anni. I genitori denunciano il bisnonno della piccola
Costringe il nonno 86enne a compiere atti sessuali e lo riprende con un telefonino
L'uomo costringeva gli anziani pazienti ad avere rapporti sessuali nei momenti in cui era solo con loro, e spesso finiva per picchiarli e insultarli durante le attività di igiene personale Vai su Facebook
Violenza sulle donne, dati che devono far riflettere Il prefetto Pietro Signoriello: “A Catania nel 2025 221 atti persecutori, 341 maltrattamenti in famiglia, 46 violenze sessuali e 2 atti sessuali con minorenni” @unict_it #unict #unictmagazine unictmagazine.unict.it Vai su X
Atti sessuali con una bambina. Padre condannato a sette anni. Aveva chiesto il rito abbreviato - Il giovane genitore era in aula ieri mattina per l’udienza preliminare, difeso dall’avvocato Bufalini. Segnala msn.com
