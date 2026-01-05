Arrestato a Cuorgnè latitante condannato a 20 anni di carcere per violenze sessuali su bambine

Un uomo condannato a 20 anni di carcere per violenze sessuali su bambine è stato arrestato a Cuorgnè. L’intervento è stato possibile grazie a un’accurata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Torino, sotto la guida di Davide Corazzini. L’operazione ha coinvolto lunghe indagini sul territorio per assicurare alla giustizia il soggetto latitante.

L'arresto è arrivato dopo una complessa attività info-investigativa che ha impegnato la Squadra Mobile di Torino, diretta da Davide Corazzini, in lunghe iniziative di ricerca su tutto il territorio. Si tratta di un uomo di 41 anni di origine brasiliana, naturalizzato italiano che da tempo.

Bimbe stuprate in Brasile, latitante arrestato a Cuorgnè vicino Torino: deve scontare 20 anni di carcere - Arrestato a Cuorgnè un 41enne brasiliano, condannato a 20 anni per violenze sessuali su minori. virgilio.it

Cuorgnè, preso un latitante brasiliano. Era stato condannato a 20 anni per violenze su minorenni: - La polizia lo ha fermato in un parcheggio di un supermercato. torino.corriere.it

L’uomo bloccato nel parcheggio di un supermercato a Cuorgnè. Aveva violentato diverse bimbe di familiari tra il 2012 e il 2018. Ora è in carcere a Ivrea. Avviata la procedura di estradizione - facebook.com facebook

