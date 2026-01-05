Arrestato a Cuorgnè latitante condannato a 20 anni di carcere per violenze sessuali su bambine

Un uomo condannato a 20 anni di carcere per violenze sessuali su bambine è stato arrestato a Cuorgnè. L’intervento è stato possibile grazie a un’accurata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Torino, sotto la guida di Davide Corazzini. L’operazione ha coinvolto lunghe indagini sul territorio per assicurare alla giustizia il soggetto latitante.

L'arresto è arrivato dopo una complessa attività info-investigativa che ha impegnato la Squadra Mobile di Torino, diretta da Davide Corazzini, in lunghe iniziative di ricerca su tutto il territorio. Si tratta di un uomo di 41 anni di origine brasiliana, naturalizzato italiano che da tempo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

