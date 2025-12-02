Due giovani arrestati per sequestro di persona e rapina armata nel Vercellese

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’adescamento online e la trappola. Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Gattinara con accuse gravissime: sequestro di persona, rapina aggravata dall’uso di armi e lesioni personali. Secondo gli investigatori, i due avrebbero adescato la vittima online, instaurando con lei un rapporto di fiducia tale da convincerla ad accoglierli nella propria abitazione. L’aggressione in casa. Una volta entrati nell’appartamento, per il ragazzo è iniziato un vero incubo. È stato immobilizzato con del nastro adesivo, poi legato a una sedia e picchiato ripetutamente al volto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Due giovani arrestati per sequestro di persona e rapina armata nel Vercellese

Altri contenuti sullo stesso argomento

Truffa dello specchietto agli anziani, arrestati a Roma due giovani napoletani - facebook.com Vai su Facebook

Sequestrano e rapinano giovane, due arresti nel Vercellese - Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Gattinara (Vercelli) con l'accusa di sequestro di persona, rapina aggravata dall'uso di armi e lesioni personali. Si legge su msn.com

Sequestrato, rapinato e malmenato da due fratelli conosciuti sui social - Con l'accusa di sequestro di persona, rapina aggravata dall’uso di armi e lesioni personali due giovani novaresi sono finiti in manette, arrestati dai Carabinieri del Radiomobile della Compagnia ... Come scrive infovercelli24.it

Taranto, arrestati due giovani con oltre 7 kg di hashish in auto - Due giovani fermati a Taranto con oltre 7 chili di hashish nascosti in auto. Segnala trmtv.it

Crotone, nascondevano hashish e cocaina in frigo e sul balcone: arrestati due fratelli - Due giovani arrestati a Crotone per spaccio: sequestrati hashish, marijuana e cocaina durante controlli nei luoghi della movida. Segnala virgilio.it

Capodrise, due giovani arrestati con crack e hashish già pronti allo smercio - Un appartamento trasformato in punto di passaggio continuo, volti che entrano ed escono con rapidità sospetta, orari che non coincidono ... Scrive pupia.tv

Ragazzo sequestrato e bullizzato per 16 ore tra Torino e Moncalieri: arresto per due giovani, c'è l'accusa di violenza sessuale - Nessun provvedimento verso la terza componente del gruppo ... Secondo torinotoday.it