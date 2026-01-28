Il volantino antisemita Scritte choc contro Carrai Indignazione e condanna

Un manifesto antisemita è stato affisso in una strada di Sesto Fiorentino. Mostra una foto di Marco Carrai, console onorario d’Israele in Toscana, con scritte offensive come “Wanted”, “criminale di guerra”, “agente sionista” e “complice del genocidio”. La polizia ha aperto un’indagine, e già si moltiplicano le condanne da parte delle istituzioni e delle associazioni. Nessuno si aspettava un gesto così violento e gratuito.

Il manifesto è appeso in una strada pubblica di Sesto Fiorentino e riporta la foto di Marco Carrai, console onorario d'Israele in Toscana, con le scritte "Wanted", "criminale di guerra", "agente sionista" e "complice del genocidio". Sotto le scritte, in basso nel volantino, il simbolo (n)Pci. A sollevare il caso, proprio nel giorno della memoria, Daniele Brunori, capogruppo leghista in Consiglio a Sesto e Federico Bussolin, segretario provinciale Lega: "Un atto grave e inaccettabile che assume un significato ancora più inquietante per la data in cui è avvenuto e che richiama alla mente pagine della nostra storia che non possono e non devono tornare".

