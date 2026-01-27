Nel Giorno della Memoria, a Sesto Fiorentino, un volantino con insulti antisemiti è stato affisso vicino a casa di Marco Carrai, il console onorario di Israele in Toscana. La polizia ha già avviato le indagini, mentre la comunità condanna duramente l’atto. Nessuna persona è ancora stata identificata.

Sesto Fiorentino (Firenze), 27 gennaio 2026 – "Nel Giorno della memoria, a Sesto Fiorentino (Firenze), si è verificato un atto grave e inaccettabile: un manifesto di odio e antisemitismo rivolto a Marco Carrai, console onorario d'Israele in Toscana. Un gesto che assume un significato ancora più inquietante per la data in cui è avvenuto e che richiama alla mente pagine della nostra storia che non possono e non devono tornare". Così Daniele Brunori e Federico Bussolin, rispettivamente capogruppo leghista nel Consiglio comunale di Sesto Fiorentino e Federico Bussolin, segretario provinciale Lega Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel Giorno della Memoria volantino antisemita contro Marco Carrai, console onorario di Israele

In occasione del Giorno della Memoria, a Sesto Fiorentino è stato affisso un manifesto con contenuti antisemiti rivolti a Marco Carrai, console onorario d’Israele in Toscana.

In un contesto di tensione politica, un volantino raffigura Marco Carrai con la scritta «wanted» e un banner con la frase «criminale di guerra».

