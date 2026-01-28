Il tifo più caldo d' Europa | i segreti del Muro giallo che sfiderà l' Inter
Il “Muro giallo” si prepara ad essere il nemico più duro per l’Inter. La tifoseria del Borussia Dortmund ha costruito una delle coreografie più temute in Europa, con una scalinata lunga 100 metri, alta 40 e con 37 metri di pendenza. Questo muro di tifosi, che ha fatto la storia in Germania, ha l’intenzione di mettere in difficoltà gli avversari, seguendo il motto “Le partite non si vincono da seduti”. La sfida si annuncia calda, con il pubblico pronto a spingere la propria squadra fino all’ultimo
"Le partite non si vincono da seduti": il motto di un tifo che ha fatto la storia in Germania e in Europa, il motto di una scalinata larga 100 metri, alta 40 e con 37 metri di pendenza. Il motto, insomma, del "Muro giallo". Vi raccontiamo tutti i suoi segreti, rigorosamente in piedi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dortmund, Kovac: "Inter dominante, ma il muro giallo fa cadere tanti... Le italiane? Non sono lente"
L'allenatore del Borussia Dortmund analizza la sfida contro l'Inter, sottolineando la solidità dei nerazzurri e la resistenza del muro giallo.
Borussia Dortmund Inter, lo stop di Barella spalanca le porte a Sucic: il talento croato per superare il “Muro Giallo”
Barella si infortuna e apre le porte a Sucic.
