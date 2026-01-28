Il “Muro giallo” si prepara ad essere il nemico più duro per l’Inter. La tifoseria del Borussia Dortmund ha costruito una delle coreografie più temute in Europa, con una scalinata lunga 100 metri, alta 40 e con 37 metri di pendenza. Questo muro di tifosi, che ha fatto la storia in Germania, ha l’intenzione di mettere in difficoltà gli avversari, seguendo il motto “Le partite non si vincono da seduti”. La sfida si annuncia calda, con il pubblico pronto a spingere la propria squadra fino all’ultimo

"Le partite non si vincono da seduti": il motto di un tifo che ha fatto la storia in Germania e in Europa, il motto di una scalinata larga 100 metri, alta 40 e con 37 metri di pendenza. Il motto, insomma, del "Muro giallo". Vi raccontiamo tutti i suoi segreti, rigorosamente in piedi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il tifo più caldo d'Europa: i segreti del "Muro giallo" che sfiderà l'Inter

Approfondimenti su Muro giallo

L'allenatore del Borussia Dortmund analizza la sfida contro l'Inter, sottolineando la solidità dei nerazzurri e la resistenza del muro giallo.

Barella si infortuna e apre le porte a Sucic.

