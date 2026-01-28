Barella si infortuna e apre le porte a Sucic. Il talento croato si prepara a sostituire l’italiano contro il Borussia Dortmund, con Chivu che punta su di lui per superare il “Muro Giallo”.

Inter News 24 Borussia Dortmund Inter, Sucic scalpita dopo l’infortunio di Barella: Chivu punta sul talento croato per la sfida europea. Piove sul bagnato in casa Inter proprio alla vigilia della sfida decisiva contro il Borussia Dortmund. Dopo il lungo stop di Calhanoglu, fermo ormai dall’11 gennaio, si ferma anche Nicolò Barella. Il vicecapitano nerazzurro ha accusato un problema muscolare al termine della rifinitura e, sebbene non sembri un infortunio di grave entità, la prudenza è massima. Cristian Chivu dovrà dunque ridisegnare la mediana per l’impegno in terra tedesca, con l’obiettivo di riavere i pezzi pregiati al completo per il derby d’Italia di metà febbraio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Borussia Dortmund Inter, lo stop di Barella spalanca le porte a Sucic: il talento croato per superare il “Muro Giallo”

Yann Bisseck dice che il Borussia Dortmund non ha paura del “muro giallo” e ricorda che l’Inter gioca a San Siro.

La conferenza stampa di Bisseck, difensore nerazzurro, offre spunti sulla sua esperienza e sul futuro, in vista del match di Champions League contro il Borussia Dortmund.

