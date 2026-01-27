Dortmund Kovac | Inter dominante ma il muro giallo fa cadere tanti Le italiane? Non sono lente

L'allenatore del Borussia Dortmund analizza la sfida contro l'Inter, sottolineando la solidità dei nerazzurri e la resistenza del muro giallo. Nonostante la dominanza europea delle italiane negli ultimi anni, la gara si preannuncia equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo. Un incontro che richiede attenzione e rispetto tra avversari di alto livello.

Il muro giallo attende silente l’arrivo della tempesta. Dortmund accoglie l’Inter con un pizzico di neve e un freddo pungente. Il Signal Iduna Park è vuoto, calmo, tutt’altra cosa rispetto a quanto vedremo domani sera: 81mila spettatori. Circa 25mila saranno nella Sudtribune, la curva larga cento metri con 37 gradi di pendenza. Qui sono caduti in molti. “Il nostro è uno stadio magico - ribadiscono Niko Kovac e Kobel in sala stampa -, sarà un fattore”. Quest’anno il Borussia Dortmund ha perso una sola partita in casa, quella agli ottavi di coppa contro il Bayer Leverkusen: “L’importante sarà rimanere solidi e giocare bene”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

