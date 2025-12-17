Il Tar dà ragione al Comune sui Palazzi Clerico | demolizioni legittime Masci | Ha vinto il coraggio dell' amministrazione

Il Tar ha confermato la legittimità delle demolizioni dei Palazzi Clerico, rafforzando la posizione del Comune. Masci sottolinea come questa decisione rappresenti il trionfo del coraggio e della determinazione dell’amministrazione nel tutelare il patrimonio urbano e il rispetto delle norme edilizie. La sentenza evidenzia l’infondatezza delle contestazioni sulla legittimità dell’ordine, evidenziando il degrado e la difformità delle strutture rispetto ai permessi originari.

Il Tar dà ragione al Comune. Via libera a case, negozi e parco: "Rinasce un’area degradata" - Milazzo a Monza, che tante sollevazioni ha provocato nel quartiere San Biagio. ilgiorno.it

Il Tar dà ragione al Comune e il museo Leonardo3 rischia la chiusura: “Faremo ricorso, non possiamo andarcene” - È questo quanto stabilito dal Tar della Lombardia che ha respinto il ricorso presentato dalla concessionaria di Leonardo3 "Il mondo di Leonardo", legittimando ... fanpage.it

Via le occupazioni oltre concessione dei lidi militari. Il sindaco Della Ragione: «Una conquista storica, un bene comune che torna al popolo» - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.