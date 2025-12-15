Treni il sistema tap & tap arriva anche a Genova

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova arriva il sistema tap & tap, semplificando l'acquisto dei biglietti ferroviari. Con nuovi elettrotreni e frequenze elevate tra Genova e Milano, la mobilità si fa più efficiente e comoda, offrendo ai pendolari un servizio più rapido e flessibile nel ponente ligure.

treni il sistema tap amp tap arriva anche a genova

© Genovatoday.it - Treni, il sistema tap & tap arriva anche a Genova

Treno ogni ora tra Genova e Milano, nuovi elettrotreni in circolazione nel ponente ligure ed estensione del sistema di vendita veloce Tap&tap. Queste le principali novità per i trasporti ferroviari liguri, che sono state introdotte da Regione e Trenitalia tra domenica 14 e lunedì 15 dicembre, in. Genovatoday.it

MEC 514 GP40-2LW | Pan Am Railways

Video MEC 514 GP40-2LW | Pan Am Railways

treni sistema tap ampTreni, il sistema tap &amp; tap arriva anche a Genova - Treno ogni ora tra Genova e Milano, nuovi elettrotreni in circolazione nel ponente ligure ed estensione del sistema di vendita veloce Tap&tap. genovatoday.it

treni sistema tap ampTreni ogni ora tra Genova e Milano, il via domenica 14 dicembre - Milano inizieranno a circolare 14 treni in più al giorno, per un totale di 30, con il coinvolgimento di cinque stazioni nel nodo milanese: Centrale, Lambrate, Rogoredo, Forlanini ... rainews.it