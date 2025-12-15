Treni il sistema tap & tap arriva anche a Genova

A Genova arriva il sistema tap & tap, semplificando l'acquisto dei biglietti ferroviari. Con nuovi elettrotreni e frequenze elevate tra Genova e Milano, la mobilità si fa più efficiente e comoda, offrendo ai pendolari un servizio più rapido e flessibile nel ponente ligure.

Treno ogni ora tra Genova e Milano, nuovi elettrotreni in circolazione nel ponente ligure ed estensione del sistema di vendita veloce Tap&tap. Queste le principali novità per i trasporti ferroviari liguri, che sono state introdotte da Regione e Trenitalia tra domenica 14 e lunedì 15 dicembre.

Treni ogni ora tra Genova e Milano, il via domenica 14 dicembre - Milano inizieranno a circolare 14 treni in più al giorno, per un totale di 30, con il coinvolgimento di cinque stazioni nel nodo milanese: Centrale, Lambrate, Rogoredo, Forlanini ... rainews.it

Più treni tra Genova e Milano e sistema di vendita veloce: le novità tra domani e lunedì x.com