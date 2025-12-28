Capitale della Cultura La Regione ci crede | Candidata 2033 E torna Seminare Idee

L’ipotesi è stata lanciata nell’intervista a La Nazione del 23 dicembre: "La cultura è ciò che muove il cambiamento ed è lo strumento che permetterà a Prato di riscattarsi e ripartire - ha detto l’assessora toscana Cristina Manetti- La cultura pratese è da sempre volta ad innovare in tutti gli ambiti, si guardi al tessile, il cardato riciclato è vicino a raggiungere un risultato storico per il nostro distretto, ottenendo la certificazione Igp. E’ il primo prodotto non alimentare ad ottenere questo riconoscimento. Dobbiamo e possiamo fare molto con la cultura, ci sono percorsi da portare a compimento come l’operazione del Fabbricone che cambierà il volto dell’ingresso nel centro storico e prospettive future, come la candidatura di Prato a Capitale Europea della Cultura 2033. 🔗 Leggi su Lanazione.it

