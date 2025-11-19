Tlon Maternità nell’era digitale | se i nostri corpi diventano dati
Volevamo usare la tecnologia per prenderci cura dei nostri corpi, e invece i nostri corpi e le nostre emozioni sono stati trasformati in opportunità di mercato per aziende capaci di prevedere e manipolare i nostri comportamenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
