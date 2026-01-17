Vicenzaoro January 2026, il principale evento internazionale nel settore orafo, si svolge nel quartiere fieristico di Vicenza. La manifestazione si distingue per l'attenzione alle nuove tendenze, tra cui l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nel design e nella produzione di gioielli. La seconda giornata ha incluso il dibattito 'Coded Couture', un approfondimento sul ruolo della tecnologia come codice culturale nel mondo della gioielleria contemporanea.

Roma, 17 gen. - (Adnkronos) - La seconda giornata di Vicenzaoro January, il salone internazionale del gioiello di Ieg in corso nel quartiere fieristico di Vicenza, si è aperta con 'Coded Couture – Il gioiello come codice culturale nell'era dell'Intelligenza Artificiale'. Al centro dell'appuntamento, condotto da Paola De Luca, direttrice creativa e co-founder di Trendvision Jewellery + Forecasting, il gioiello ridefinito: non più ornamento statico, ma sistema codificato, un archivio dinamico capace di narrare storie, rituali e dati tra realtà fisica e digitale. Il design non è più solo estetico, ma è 'scritto' attraverso dati biometrici e personali, trasformando l'oggetto in un'estensione biologica e digitale dell'individuo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vicenzaoro January 2026, il gioiello nell'era dell'Ia

