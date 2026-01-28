Il ricordo della Shoah Giorno della Memoria nel segno dei giovani | Parlare al presente

Ieri il Comune ha ricordato l’Olocausto con diverse iniziative dedicate alle vittime della Shoah. In un giorno simbolico, i giovani sono stati protagonisti di eventi per parlare al presente e mantenere vivo il ricordo. La cerimonia è stata un’occasione per ribadire l’impegno civico contro ogni forma di persecuzione e ingiustizia.

A 81 anni dall’apertura dei cancelli di Auschwitz, il Comune ha celebrato ieri il Giorno della Memoria con una serie di iniziative dedicate alle vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni nazifasciste, ribadendo l’impegno civico per pace, uguaglianza e democrazia. In mattinata, in vicolo Giudei, è stata deposta una corona davanti alla lapide che ricorda le persecuzioni razziali. Presenti il sindaco Marco Panieri, la Giunta, le autorità civili, militari e religiose, i rappresentanti delle Forze dell’ordine e delle associazioni d’arma e partigiane. Significativa anche la partecipazione degli studenti, a sottolineare il valore educativo e civico della memoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In occasione del Giorno della Memoria, il presidente De Pascale ha partecipato a Salsomaggiore a diverse iniziative, tra cui mostre, deposizioni di corone e incontri culturali.

