Il TAR boccia il PEI e dà ragione alla famiglia | le otto ore di assistenza non sono negoziabili quando il GLO le ritiene necessarie Cosa hanno detto i giudici

Il TAR Liguria ha respinto il Piano Educativo Individualizzato (PEI) proposto per il 2025/2026, riconoscendo il diritto della famiglia a garantire le otto ore di assistenza ritenute fondamentali dal GLO. I giudici hanno stabilito che tali ore non sono negoziabili e devono essere rispettate, rafforzando il ruolo delle famiglie nel definire le esigenze di assistenza degli studenti con disabilità.

