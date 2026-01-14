Il TAR boccia il PEI e dà ragione alla famiglia | le otto ore di assistenza non sono negoziabili quando il GLO le ritiene necessarie Cosa hanno detto i giudici
Il TAR Liguria ha respinto il Piano Educativo Individualizzato (PEI) proposto per il 2025/2026, riconoscendo il diritto della famiglia a garantire le otto ore di assistenza ritenute fondamentali dal GLO. I giudici hanno stabilito che tali ore non sono negoziabili e devono essere rispettate, rafforzando il ruolo delle famiglie nel definire le esigenze di assistenza degli studenti con disabilità.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha accolto il ricorso di una famiglia genovese contro il Piano Educativo Individualizzato predisposto per l'anno scolastico 20252026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Meno ore di sostegno rispetto al PEI, il Tribunale impone 30 ore obbligatorie, quando la riduzione diventa discriminazione indiretta. Cosa hanno detto i giudici
Leggi anche: Riduzione delle ore di assistenza illegittima, il Tribunale conferma che il diritto all’inclusione è pienamente esigibile: il Comune deve garantire tutte le ore di assistenza previste dal PEI
