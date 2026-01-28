Il questore Sirna in visita alla Mediterranea a pochi giorni dal suo insediamento

Questa mattina il nuovo questore di Reggio Calabria, Paolo Sirna, ha fatto visita all’Università Mediterranea. È il suo primo impegno ufficiale da quando ha preso servizio. Durante l’incontro, ha incontrato studenti e docenti, ascoltando le esigenze e le richieste della comunità universitaria. La visita si è svolta in un clima informale, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra forze dell’ordine e cittadini.

Incontro istituzionale con il rettore dell'Ateneo Zimbalatti all'insegna del dialogo e di una proficua sinergia fondata su legalità e sicurezza sul territorio Si è svolta nella mattinata odierna la visita istituzionale del questore di Reggio Calabria, Paolo Sirna, presso l'università degli Studi Mediterranea. Un appuntamento significativo che si inserisce tra i primi impegni ufficiali del questore, a pochi giorni dal suo insediamento alla guida della Questura reggina, e che conferma l'attenzione verso il mondo accademico e il ruolo centrale dell'università nel tessuto sociale e culturale del territorio.

