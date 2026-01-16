Ospedale visita del questore accompagnato dalla direttrice generale e dal suo staff

Il 14 ottobre, il questore di Ferrara, Nicola Falvella, ha visitato l’ospedale ‘Sant’Anna’ di Cona, accompagnato dalla direttrice generale e dal suo staff. L’incontro ha avuto lo scopo di approfondire le attività dell’ospedale e rafforzare la collaborazione tra le istituzioni. La visita si inserisce in un percorso di dialogo istituzionale volto a garantire servizi sanitari efficaci e di qualità per la comunità locale.

Il questore di Ferrara, Nicola Falvella, nella giornata di mercoledì 14, ha fatto visita all'arcispedale 'Sant'Anna' di Cona. Accolto e accompagnato dalla direttrice generale, Nicoletta Natalini e dal suo staff, il questore ha percorso i reparti di pronto soccorso e psichiatria. Nel primo sono state visitate le aree del triage e dell'osservazione breve intensiva, nonché i locali del posto di polizia ospedaliero. La sicurezza dei sanitari è stato, infatti, uno degli argomenti su cui il questore e la direttrice generale si sono confrontati, e su cui si conta di collaborare sempre più attivamente al fine di minimizzare i rischi per gli operatori.

