Paolo Sirna nuovo questore di Reggio Calabria nel suo curriculum anche Agrigento

Paolo Sirna è stato nominato nuovo questore di Reggio Calabria. Con un percorso professionale che include incarichi in diverse questure italiane, tra cui Agrigento, il suo ritorno rappresenta un momento importante nella sua carriera. La sua esperienza e competenza sono elementi fondamentali per affrontare le sfide della città, mantenendo un impegno costante verso la sicurezza e il rispetto delle norme.

Paolo Sirna è ufficialmente il nuovo questore di Reggio Calabria. La sua nomina segna un ritorno in una città che rappresenta l’inizio del suo percorso professionale, dopo una carriera lunga e articolata che lo ha visto ricoprire incarichi di vertice in diverse questure italiane, tra cui. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Cambio al vertice della questura di Reggio Calabria: Salvatore La Rosa saluta, arriva Paolo Sirna Leggi anche: Paolo Sirna, il nuovo questore si presenta alla città: "La sicurezza si costruisce stando vicino alla gente" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Princi saluta il Questore La Rosa: «Punto di riferimento autorevole per la sicurezza dei cittadini» · ilreggino.it; Il questore La Rosa saluta Reggio: Orgoglioso dei risultati ottenuti in una città impegnativa; Giusi Princi: “Questore La Rosa punto di riferimento autorevole per la sicurezza dei cittadini”; L’orlandino Paolo Sirna nuovo questore di Reggio Calabria. Reggio Calabria, Sirna nuovo questore. «Il contrasto alla ‘ndrangheta resta una priorità» - REGGIO CALABRIA Paolo Antonino Maria Sirna entra nella sala “Calipari” con passo misurato, stringe le mani, saluta uno a uno i giornalisti. corrieredellacalabria.it

Reggio Calabria, si è insediato il nuovo Questore Paolo Sirna - Sono arrivato qui nel luglio del 1989 quando la città e la Provincia erano nella morsa della faida mafiosa e dei seque ... reggiotv.it

L’orlandino Paolo Sirna nuovo questore di Reggio Calabria - A partire dal 12 gennaio 2026, il questore Salvatore La Rosa lascerà ... 98zero.com

Dal 12 gennaio 2026 Salvatore La Rosa guiderà la questura peloritana. A Reggio arriva Paolo Sirna, dirigente di lungo corso con un passato professionale proprio in Calabria - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.