Vannacci verso la rottura con Salvini il generale e quella battuta che apre all’ipotesi di un suo partito

Negli ultimi mesi, le tensioni tra Vannacci e Salvini sembrano crescere, alimentando speculazioni su una possibile rottura all’interno della Lega. Mentre il generale ha recentemente lasciato intendere la possibilità di creare un proprio movimento, le dinamiche interne al partito si fanno sempre più complesse. La situazione presenta uno scenario di cambiamento che potrebbe influenzare l’equilibrio politico del centrodestra italiano.

Roma, 25 gennaio 2026 – Quello che fino a pochi mesi fa veniva descritto da Matteo Salvini come un ‘valore aggiunto’ per la Lega, oggi appare come il nucleo di una scissione imminente. Le ultime dichiarazioni rilasciate dal generale Roberto Vannacci delineano un quadro di rottura ormai consolidato, dove la nascita di una nuova formazione politica – una sorta di ‘AfD all'italiana’ – non è più solo un’ipotesi accademica, ma una possibilità concreta ammessa dallo stesso europarlamentare. Il ‘mai dire mai’ della discordia. A far precipitare i tempi sono state le dichiarazioni rilasciate da Vannacci il 23 gennaio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vannacci verso la rottura con Salvini, il generale e quella battuta che apre all’ipotesi di un suo partito Vannacci verso fondazione di un proprio partito, ipotesi 10% tra consiglieri comunali e regionali della Lega con il Generale – RUMORSSecondo voci interne alla Lega, il generale Roberto Vannacci potrebbe avvicinarsi alla creazione di un proprio partito. Vannacci rompe gli argini della Lega e prepara il suo partito. Salvini furioso: “Deserto fuori dal Carroccio”Roberto Vannacci si distacca ufficialmente dalla Lega, avviando la creazione di un suo partito. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Vannacci sfida Salvini e la Lega: “Io non voto gli aiuti all’Ucraina” Argomenti discussi: Salvini: In settimana vedrò Vannacci, tra lui e la Lega non c'è rottura; Lega, Salvini fa chiarezza: In settimana vedrò Vannacci, con lui nessuna rottura; Si è servito della Lega: Pascale contro Vannacci. La replica al vetriolo del generale; Ucraina, Salvini: Con Vannacci? Nessuna rottura, lo vedro' in settimana. Vannacci verso l’addio alla Lega, Salvini lo sfida: Fuori c’è solo il desertoIl generale Vannacci si allontana dal Carroccio, diserta la convention abruzzese e prepara una forza sovranista autonoma. Salvini replica duro: Fuori dalla Lega c’è il deserto. Vannacci sempre più l ... msn.com Lega attriti e frizioni: la distanza tra Salvini, Vannacci e i nordisti. Quali scenariIdentità politica, regole del partito e collocazione nella maggioranza di governo: il segretario cerca la sintesi, il generale interpreta la domanda di una parte della base; i governatori del Nord pro ... italiaoggi.it Critico verso alcune scelte del governo e della leadership europea, Vannacci si mostra deciso su sicurezza, immigrazione e politica estera, delineando un programma chiaro e controverso che potrebbe attrarre parte dell’elettorato di Salvini e Meloni. x.com Vannacci pronto a fondare il suo partito, parola d'ordine «remigrazione» - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.