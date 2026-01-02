L'Iran ha rivolto un avvertimento a Donald Trump, tramite il consigliere Aku Larijani, sottolineando l'importanza di non interferire negli affari di Teheran. L'ayatollah Khamenei ha invitato il presidente americano a mantenere una posizione di rispetto e cautela, evidenziando la sensibilità delle relazioni tra i due paesi in un momento di tensione crescente.

Duro avvertimento dall 'Iran al presidente americano Donald Trump. Tramite il suo fidato consigliere Aku Larijani, la guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Alì Khamenei, ha ammonito il capo della Casa Bianca, invitandolo a non immischiarsi negli affari di Teheran. Trump "deve stare attento - ha scritto sulla piattaforma X - dovrebbe sapere che qualsiasi interferenza americana in questa questione interna equivarrebbe a destabilizzare l'intera regione e danneggiare gli interessi americani". Dunque Larijani, che guida l'organo di massima sicurezza iraniano, sempre riferendosi al tycoon ha aggiunto: "Che stia attento ai suoi soldati". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Donald Trump, l'Iran avverte: "Deve stare attento"

Leggi anche: L’Iran avverte Trump: “Stia attento ai suoi soldati”

Leggi anche: Alta tensione Usa-Iran, Trump avverte: «Se uccidono manifestanti, pronti a intervenire». La minaccia di Teheran: «Stia attento ai suoi soldati»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Medio Oriente, Trump vede Netanyahu e avverte Hamas: «Disarmi a breve o pagherà»; Proteste in Iran, Trump avverte: “Pronti a intervenire”; Trump sostiene Netanyahu e avverte Iran e Hamas; Israele-Gaza, Trump: Teheran rischia altri raid. Netanyahu rispetta la tregua.

Trump avverte l'Iran: "Se uccidono chi manifesta, interverremo". La replica degli ayatollah: "Attento a quel che fai" - Il presidente Usa su Truth: "Se l'Iran spara e uccide manifestanti pacifici, come è sua abitudine, gli Stati ... huffingtonpost.it