Confagricoltura | Danni ingenti alla Piana di Catania dopo il passaggio del ciclone Harry

La Piana di Catania ha subito ingenti danni alle coltivazioni agrumicole a causa del ciclone Harry, che ha colpito la regione la scorsa settimana. La situazione richiede attenzione e interventi tempestivi per valutare l’entità dei danni e pianificare le azioni di ripristino.

La Piana di Catania ha subito gravissimi danni alle produzioni agrumicole in seguito al passaggio del ciclone Harry che la scorsa settimana si è abbattuto sulla Sicilia. E' quanto rende noto Confagricoltura dopo una ricognizione effettuata in questi giorni. Secondo l'associazione di categoria, le.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Catania Piana Ciclone Harry, la Regione chiede stato di calamità, Gallo: "Danni ingenti agli agricoltori" Dopo il passaggio del ciclone Harry, la Regione ha richiesto ufficialmente lo stato di calamità naturale, evidenziando danni considerevoli soprattutto nel settore agricolo. Ciclone Harry, Marano (M5S): "Danni ingenti, governo regionale chieda immediatamente stato di calamità naturale" Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, aggravando le condizioni meteorologiche e prolungando l’allerta rossa. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Catania Piana Argomenti discussi: Ciclone Harry: danni ingenti in Sicilia, Sardegna e Calabria; Ciclone Harry, Confagricoltura Sicilia: in corso la conta dei danni alle aziende agricole siciliane; La rabbia delle campagne, Confagricoltura: Assessorato assente, ora i ristori; Riconoscere lo stato di calamità naturale, Confagricoltura Gorizia fa pressing sul Governo. La rabbia delle campagne, Confagricoltura: Assessorato assente, ora i ristoriDanni ingenti alle produzioni agricole e criticità nella gestione dei fondi compensativi: Confagricoltura chiede risposte immediate ... cagliaripad.it Ciclone Harry, Confagricoltura Sicilia: in corso la conta dei danni alle aziende agricole sicilianePalermo, 22 gennaio 2026 - Il ciclone Harry che si è abbattuto in questi giorni sulla Sicilia ha provocato ingenti danni al comparto agricolo regionale. radiortm.it CICLONE HARRY: CONFAGRICOLTURA SICILIA E SARDEGNA AVVIANO CONTA DANNI CAMPAGNE DELLE PROVINCE COLPITE agrapress.it/2026/01/ciclon… @Confagricoltura x.com Ciclone Harry, nell’isola milioni di danni: «Deliberato stato di emergenza» I sindaci chiedono certezze su risorse e cantieri. Colpiti anche colture e settori produttivi, Fipe e Confagricoltura: «Servono risposte rapide» - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.