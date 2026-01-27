sparatoria milano poliziotto indagato per omicidio volontario

Un poliziotto ha sparato e ucciso un uomo durante un intervento a Milano. La sua versione dei fatti indica che si trattava di una reazione difensiva, dopo aver tentato di fermare il soggetto che si era avvicinato minacciando con un’arma. La vicenda è ora oggetto di indagine, mentre si attendono eventuali sviluppi sul caso.

“Gli avevamo detto: “Fermo, polizia”, lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l’arma contro, ho avuto paura e ho sparato per difendermi” E’ questa la versione che il poliziotto, che ha sparato e ucciso il ventottenne nordafricano nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio a Milano, ha reso al pm Giovanni Tarzia durante l’interrogatorio. L’agente è indagato per omicidio volontario e il suo avvocato, Pietro Porciani, fa leva sulla legittima difesa: “Se non c’è in questo caso la discriminante della legittima difesa, non so in quale altro caso possa esserci”. Durante l’interrogatorio il poliziotto avrebbe raccontato che, durante il servizio di controllo antidroga nel quartiere di Rogoredo, lui e un collega avevano fermato un presunto spacciatore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

La vicenda riguarda la sparatoria avvenuta a Milano il 26 gennaio, in cui un poliziotto ha ucciso un giovane marocchino di 28 anni, attualmente indagato per omicidio volontario.

Un episodio recente a Milano ha visto un poliziotto sparare e uccidere un uomo di 29 anni di origine nordafricana.

SPARATORIA a #milano | INDAGATO Per Omicidio Volontario il #poliziotto Che ha Sparato

