Il paese bresciano dove sono state ritirate 1.216 patenti più di 3 al giorno

Gli agenti della Polizia Locale di Rezzato hanno ritirato 1.216 patenti nel 2025. Questo significa che, in media, più di tre persone al giorno hanno perso la patente per vari motivi. È stato un anno intenso per il comando, con molti controlli e interventi. Il comandante Giacomo Fola spiega che il lavoro è aumentato rispetto agli anni precedenti e che la squadra ha lavorato sodo per garantire la sicurezza nel paese. La presentazione dei dati è avvenuta pochi giorni fa, alla presenza del sindaco Luca Reboldi e dell’assessore Angelo.

È stato un anno di superlavoro per gli agenti del comando di Polizia Locale di Rezzato, guidati dal comandante Giacomo Fola: lo testimoniano i numeri sull'attività svolta nel corso del 2025 e presentati pochi giorni fa in presenza del sindaco Luca Reboldi e dell'assessore di riferimento, Angelo Laffranchi. Tra i tanti, tantissimi dati resi noti si segnalano le 1.216 patenti ritirate per i più svariati motivi, più di 3 al giorno, che fanno sponde con le 447 carte di circolazione ritirate, i 377 veicoli sottoposti a fermo, sequestrati o rimossi, i 158 incidenti stradali rilevati.

