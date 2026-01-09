Corsa di cavalli interrota Brambilla | Pene più severe grazie alla polizia
La polizia di Catania ha interrotto una corsa clandestina di cavalli nel Comune di Campo Rotondo Etneo, utilizzando droni e tecnologie avanzate. Brambilla ha espresso apprezzamento per questa operazione, sottolineando l'importanza di pene più severe e del rispetto per gli animali. Questo intervento evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il maltrattamento e le attività illegali legate agli animali.
“Merita il massimo apprezzamento, e la particolare riconoscenza di chi come me ama e rispetta gli animali, l’operazione della polizia di Stato di Catania, che ha impiegato droni e strumenti di avanzata tecnologia per interrompere una corsa clandestina di cavalli nel Comune di Campo Rotondo Etneo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
