Affari tuoi nuovo pacchista per il Piemonte | chi è Jonathan
Jonathan è il nuovo concorrente di Affari tuoi, arrivato a Torino come pacchista il 8 gennaio. Con il suo ingresso, ha suscitato l’interesse degli appassionati del game-show condotto da Stefano De. Questa new-entry rappresenta una novità nel panorama piemontese, attirando l’attenzione di chi segue con attenzione le evoluzioni del programma. Un volto fresco che si prepara a vivere questa esperienza nel contesto dello storico varietà televisivo.
C'è un nuovo pacchista torinese che attende di giocare come concorrente ad Affari tuoi. Jonathan ha fatto il suo ingresso come new-entry giovedì 8 gennaio e ha immediatamente catturato l'interesse dei più curiosi tra coloro che non si perdono una puntata del game-show condotto da Stefano De. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
