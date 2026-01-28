Il nuovo simbolo di Vannacci crea agitazione nella Lega Romeo | Chiarisca al più presto con Salvini

Il generale Vannacci ha depositato il marchio 'Futuro Nazionale' all'Ufficio brevetti europei, scatenando reazioni nella Lega. La questione diventa ancora più calda con l’ipotesi di un suo nuovo partito. Romeo chiede chiarezza e invita Vannacci a spiegare al più presto con Salvini. La tensione tra i politici cresce, mentre l’interessato non ha ancora commentato.

Vannacci farà un nuovo partito? Se lo chiedono in tanti, dopo che il generale ha depositato il nuovo marchio 'Futuro Nazionale' all'Ufficio brevetti europei. Per ora il vicesegretario della Lega non si sbilancia, ma i big del partito auspicano un chiarimento al più presto tra lui e Salvini.

