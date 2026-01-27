Vannacci deposita il nuovo logo Futuro nazionale | l'addio a Salvini sembra più vicino

Da fanpage.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vannacci si preparare a salutare la Lega e per proporre una sua lista alle prossime elezioni politiche? Il generale assicura di no, ma il nuovo marchio sembra più di un indizio: il marchio riporta la scritta "Futuro Nazionale" e la domanda, che è in fase d'esame, è stata presentata presso presso l'Ufficio Brevetti dell'Unione Europea il 24 gennaio scorso.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Vannacci Lega

Vannacci deposita un nuovo simbolo: Futuro Nazionale

La presentazione del nuovo simbolo “Futuro Nazionale” da parte di Roberto Vannacci rappresenta un passo importante nel panorama politico italiano.

Vannacci spinge per un nuovo partito e deposita il simbolo di "Futuro nazionale"

Roberto Vannacci ha depositato il simbolo di un nuovo partito chiamato

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Vannacci deposita marchio 'Futuro nazionale', 'E' solo un simbolo'; Vannacci a Ventimiglia: La sicurezza è il diritto, bisogna ripartire dalle basi (Foto e video).

vannacci deposita il nuovoVannacci spinge per un nuovo partito e deposita il simbolo di Futuro nazionaleCome anticipato dal Foglio, il generale deposita il marchio di quello che potrebbe essere il suo nuovo progetto politico. Un suo fedelissimo aveva già registrato il dominio internet futuronazionale.it ... ilfoglio.it

vannacci deposita il nuovoVannacci deposita il marchio Futuro Nazionale: sarà un nuovo partito?Roberto Vannacci deposita il marchio Futuro Nazionale all’Ufficio brevetti Ue. Ecco cosa prevede e cosa può significare. blogsicilia.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.