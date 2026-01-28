Bruce Springsteen ha pubblicato a sorpresa un nuovo brano sui social, intitolato Streets of Minneapolis. È una risposta diretta alle violenze dell’Ice a Minneapolis. Il cantante ha deciso di usare la sua musica per denunciare le tensioni e le ingiustizie che si sono scatenate nella città. La canzone arriva in un momento di grande fermento e fa sentire forte la voce di Springsteen contro le ingiustizie.

Bruce Springsteen ha scelto i social per pubblicare a sorpresa un nuovo brano, Streets of Minneapolis, nato come reazione agli eventi legati all’operato dell’ Ice nella città americana. Il Boss ha spiegato il contesto della canzone con parole dirette: «Sabato ho scritto questa canzone, ieri l’ho registrata e oggi l’ho pubblicata in risposta al terrore di Stato nella città di Minneapolis. È dedicato alla gente di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini di casa immigrati e in memoria di Alex Pretti e Renee Good. Stay free, rimani libero». View this post on Instagram A post shared by Bruce Springsteen (@springsteen) Il pezzo, costruito in parte su un impianto acustico, richiama atmosfere e intenzioni di Streets of Philadelphia, la celebre canzone scritta da Springsteen per il film Philadelphia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il nuovo brano di Bruce Springsteen contro le violenze dell’Ice

Approfondimenti su Bruce Springsteen Streets of Minneapolis

Bruce Springsteen torna a parlare di ingiustizie con il suo nuovo brano ‘Streets of Minneapolis’.

Bruce Springsteen ha pubblicato un nuovo brano in risposta alle tensioni che stanno scuotendo Minneapolis.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bruce Springsteen Streets of Minneapolis

Argomenti discussi: Buonanotte, il nuovo singolo e videoclip di Edgar Allan Pop; Bresh, è uscito il singolo Introvabile: testo e significato; Arctic Monkeys: pubblicato Opening Night, il nuovo singolo a sostegno di War Child. L’album collaborativo HELP(2) in uscita il 6 marzo; Nerorgasmo il nuovo singolo degli Allerta! e tutte le novità della band: disco e tour in arrivo.

Mahmood, ascolta il brano per il nuovo film di Gabriele MuccinoSi chiama Le cose non dette il titolo della canzone originale firmata da Mahmood (prodotta e diretta da Paolo Buonvino) per il nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale dal 29 gennaio. Il brano ... rollingstone.it

Mahmood a sorpresa presenta un brano inedito alla sfilata di Willy Chavarria. Un’anticipazione del nuovo album e intanto canta anche per Muccino – VIDEOL'artista italiano si esibisce a sorpresa in passerella con un'anticipazione del nuovo album. Firma anche una canzone per Muccino ... ilfattoquotidiano.it

Bruce Springsteen ha pubblicato sulle sue pagine social un brano dal titolo 'Streets of Minneapolis', dopo i fatti tragici per mano dell'ICE che si sono verificati nella città americana. 'E' dedicato alla gente di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini di casa immigrati - facebook.com facebook

Bruce Springsteen ha dedicato una canzone a chi protesta a Minneapolis x.com