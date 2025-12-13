esseri umani ipersensibili egoriferiti e prepotenti ecco il prodotto del nostro tempo

L'articolo analizza le trasformazioni sociali e personali causate dall'avvento dei social media, evidenziando come questa rivoluzione abbia plasmato identità, comportamenti e relazioni umane. Un viaggio attraverso le conseguenze di un'epoca di ipersensibilità, egocentrismo e prepotenza, che ci ha condotto a un mondo radicalmente diverso da quello del passato.

Fine del millenovecento, l’ultimo mondo. Non mi ricordo quasi più niente dell’èra prima dei social, ci hanno catapultati avanti di quattro o cinque generazioni, ci hanno cambiato i connotati, ci hanno detto “fate voi” e abbiamo fatto tutto male. Che siamo proprio un altro tipo di essere umano me ne accorgo almeno una volta al giorno, e a volte la doccia è più fredda di altre. La scorsa settimana chiunque di tutti quelli che (non) conosco sui social scriveva il suo parere su un provvedimento del tribunale dei minori de L’Aquila per una relazione degli assistenti sociali su una famiglia che viveva nel bosco. Ilfoglio.it

