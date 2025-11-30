Nel cuore dell’Emilia Romagna, tra Bologna, Ferrara e Modena, Selenella continua a essere uno dei punti di riferimento dell’orticoltura italiana. Guidato dal presidente Massimo Cristiani, il Consorzio ha costruito un modello distintivo basato su qualità, filiera certificata, innovazione agronomica e forte radicamento territoriale. Oggi Selenella è una delle marche di patate più diffuse in Italia, capace di affrontare sfide come il cambiamento climatico e la concorrenza estera grazie a un approccio lungimirante e collaborativo. "Lavoriamo per dare valore alle patate — spiega il presidente Massimo Cristiani —. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La missione di Selenella: "Con il nostro lavoro diamo valore al prodotto e anche al territorio"