Mattarella | La Costituzione si fonda sulla separazione dei poteri

Il presidente Mattarella sottolinea come la separazione dei poteri sia un principio fondamentale della democrazia, alla base della Costituzione italiana. Questa si configura come un baluardo contro le derive autoritarie, rafforzando il ruolo dei diversi rami dello Stato. La Costituzione, insieme alle altre carte fondamentali europee, è il risultato di un impegno condiviso per prevenire le tragedie del passato e garantire il rispetto dei diritti e delle libertà.

La separazione dei poteri come pilastro della democrazia. La Costituzione italiana, al pari delle altre carte fondamentali europee elaborate nel secondo dopoguerra, nasce come risposta alle tragedie dei conflitti mondiali e alle derive delle dittature. Alla base del nostro ordinamento vi è il principio della democrazia liberale, fondato sulla netta separazione dei poteri dello Stato, un assetto pensato per evitare concentrazioni di autorità e per proteggere la libertà dei cittadini. Secondo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, questo impianto persegue un duplice obiettivo essenziale: mantenere l'equilibrio tra i poteri pubblici e garantire i diritti inviolabili e le libertà fondamentali di ogni persona.

