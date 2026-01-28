Il mondo al contrario | con la gallina vecchia un si fa più il brodo… si fa la colletta e pure le castagnole

Questa volta la gallina vecchia non finisce nel brodo, ma in tv, sui giornali e forse anche su Netflix. La storia di una vecchia che diventa protagonista di un video virale sta facendo il giro di social, tv e quotidiani. Un esempio di come, oggi, anche un aneddoto di vita può trasformarsi in un fenomeno mediatico, senza passare per la cucina.

Una volta la gallina vecchia finiva in pentola, oggi finisce su Arezzo Tv, sul Corriere e quasi quasi pure su Netflix. Benvenuti nel mondo al contrario, dove la gallina, invece di fare il brodo, fa commuovere il web. Lei si chiama Coco, senza "Dé Coccodè", gallina di età incerta (tra i tre, i sette e l'età dell'anima), salvata da morte certa in un pollaio dove il suo destino era segnato: o si rimetteva in sesto o. brodino caldo. Ma no. A cambiare il finale ci hanno pensato Simona e Luigi, coppia di Anghiari con il cuore grande e il portafoglio sempre più vuoto. I veterinari, seri come un funerale di Stato, avevano detto: "Le speranze sono poche".

