Il Mondo al Contrario | la Campagna Sicurezza | riprendiamoci le nostre strade fa tappa a Perugia

“Il coraggio di proteggere l’Italia”: con queste parole, Augusto Rossi del Team Vannacci Perugia ha aperto la giornata di mobilitazione del movimento Il Mondo al Contrario, guidato dal Generale Roberto Vannacci, che oggi ha portato in Piazza Pian di Massiano, a Perugia, la campagna nazionale “Sicurezza: riprendiamoci le nostre strade”. Un evento organizzato dai volontari locali del movimento, con il supporto del Team Vannacci Boncambi e Arditi di Perugia. L’iniziativa, che ha visto la distribuzione di materiale informativo e il dialogo con i cittadini, ha avuto come obiettivo principale il risveglio del senso di responsabilità collettiva riguardo la sicurezza nelle nostre città. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il Mondo al Contrario: la Campagna “Sicurezza: riprendiamoci le nostre strade” fa tappa a Perugia

