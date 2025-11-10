lewandowski e la tripletta contro il celta vigo gallina vecchia fa ancora buon brodo mundo deportivo

Robert Lewandowski ha messo a segno una tripletta nella vittoria del Barcellona contro il Celta Vigo 4-2 in trasferta, indice che non è ancora un giocatore finito come molti avevano presupposto. Il polacco non partiva titolare in Liga dalla sconfitta contro il Siviglia di inizio ottobre; era stato successivamente fermo ai box per un infortunio rimediato in Nazionale. Lewandowski ha segnato una tripletta contro il Celta Vigo. Scrive Mundo Deportivo: In una notte fredda e piovosa a Vigo, Robert Lewandowski ha acceso di nuovo il fuoco del Barça. All’età di 37 anni, l’attaccante polacco ha riconquistato la titolarità dopo più di un mese e lo ha fatto come meglio sa: segnando una tripletta decisiva per regalare i tre punti alla squadra di Hansi Flick. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

