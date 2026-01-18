Nico Paz Arda Guler e Mastantuono | ecco chi può davvero arrivare all’Inter | CM

Nell’attuale mercato, l’Inter valuta attentamente i profili di Nico Paz, Arda Guler e Mastantuono, considerandoli potenziali rinforzi per il futuro. Oaktree mira a un investimento strategico, puntando su uno di questi talenti del Real Madrid. La squadra nerazzurra si trova in una posizione favorevole in classifica, consolidando le proprie ambizioni per la seconda parte della stagione.

Oaktree punta a un colpo mediatico e dal futuro assicurato per la prossima estate: nei radar dei nerazzurri i tre gioielli del Real Madrid L’ Inter veleggia in vetta alla classifica dopo aver conquistato il platonico titolo di campione d’Inverno. Un’altra vittoria preziosissima sull’insidioso campo dell’ Udinese, firmata dal solito Lautaro Martinez. Nico Paz ancora nel mirino dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Il ‘Toro’ argentino è sempre più capocannoniere del campionato con 11 reti, mentre complessivamente sono 15 i gol stagionali sommati ai centri realizzati in Champions League. Lautaro è il trascinatore della formazione di Chivu, prima candidata per il successo finale in campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il mercato dell'Inter si fa sempre più interessante, con una possibile sfida a Juventus e Milan per il giovane Licina, talento del Bayern Monaco. Il giocatore, ancora in fase di crescita, potrebbe arrivare a parametro zero, rappresentando un'opportunità importante per il club nerazzurro. Di seguito, una panoramica su chi è e quali sono le sue caratteristiche.

