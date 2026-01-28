Nicola Carraro, marito di Mara Venier, svela di aver rischiato la vita. In una conversazione, racconta di essere stato colpito da una pancreatite acuta e di aver rischiato di morire.

"Una sera comincio a stare male, pancreatite acuta. E meno male che Mara c'è. In ospedale le dicono che sono in fin di vita" racconta Nicola Carraro, marito di Mara Venier “L’ultimo anno è stato il più brutto della mia vita” racconta Nicola Carraro, marito di Mara Venier, evidenziando come il supporto della moglie sia stato fondamentale in un periodo tanto complesso. Si è sottoposto a vari ricoveri ed è stato segnato da ansie e paure. Il prossimo 1 febbraio il produttore cinematografico compierà 84 anni e Mara è alle prese con l’organizzazione della festa di compleanno. Nicola Carraro si è lasciato andare raccontando al settimanale Chi il suo ultimo anno di vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, racconta: “Sono stato in fin di vita”

Nicola Carraro, marito di Mara Venier, racconta di aver rischiato la vita per una pancreatite acuta causata da un farmaco dimagrante.

