Sindaco si dimette a SalernoVillani M5S | Brutta pagina politica per la città Stop alla gestione feudale ritorni la vera democrazia

Il recentissimo ritiro del sindaco di Salerno rappresenta un episodio significativo nella vita politica locale. Il Movimento 5 Stelle sottolinea l’importanza di valorizzare le istituzioni democratiche e di garantire un’amministrazione trasparente, evitando dinamiche di gestione autoritaria. In un momento di cambiamento, è fondamentale rafforzare il rispetto per la cittadinanza e promuovere un modello di governo improntato alla partecipazione e alla responsabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti Di fronte alle recenti vicende amministrative che hanno interessato il Comune di Salerno, il Movimento 5 Stelle ritiene doveroso richiamare l’attenzione sul valore delle istituzioni democratiche e sul rispetto dovuto alla comunità cittadina. Le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli, arrivate in un momento politicamente strategico e funzionali a un assetto già ampiamente annunciato, riaprono una fase elettorale che appare, nei fatti, già scritta. Secondo il Movimento 5 Stelle, ciò che emerge non è un confronto politico aperto e trasparente, ma una gestione del potere personalistica che rischia di allontanare ancora di più i cittadini dalla partecipazione democratica e dalla fiducia nelle istituzioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

