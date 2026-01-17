Sindaco si dimette a Salerno la delusione di Virginia Villani M5S | Brutta pagina politica per la città Stop alla gestione feudale ritorni la vera democrazia

Il recente annuncio delle dimissioni del sindaco di Salerno ha suscitato reazioni tra i cittadini e i rappresentanti politici. In particolare, Virginia Villani del Movimento 5 Stelle ha sottolineato l’importanza di preservare le istituzioni democratiche e di evitare atteggiamenti che rischiano di compromettere la trasparenza e la partecipazione democratica nella gestione della città. Un momento di riflessione sulla tutela della democrazia locale e sul rispetto del ruolo delle istituzioni.

Di fronte alle recenti vicende amministrative che hanno interessato il Comune di Salerno, il Movimento 5 Stelle ritiene doveroso richiamare l’attenzione sul valore delle istituzioni democratiche e sul rispetto dovuto alla comunità cittadina. Le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli, arrivate in un momento politicamente strategico e funzionali a un assetto già ampiamente annunciato, riaprono una fase elettorale che appare, nei fatti, già scritta. Secondo il Movimento 5 Stelle, ciò che emerge non è un confronto politico aperto e trasparente, ma una gestione del potere personalistica che rischia di allontanare ancora di più i cittadini dalla partecipazione democratica e dalla fiducia nelle istituzioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

